Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
Spor Haberleri
Avrupa Ligi'nde Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 5. dakikada kalesinde gördüğü gol ile mücadeleye adeta geride başladı. Fransız ekibinin golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede Sırp hakem Simovic'in faul kararı vermemesi büyük tepki çekti.
Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz henüz maçın başında geriye düşerken, kalemizde golü gördüğümüz pozisyon öncesi yaşananlar tartışma yarattı.
İRFAN CAN KAHVECİ YERDE KALDI
Karşılaşmanın 5. dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkarken İrfan Can Kahveci, orta yuvarlağın hemen önünde rakibinin müdahalesiyle yere düştü. Bu pozisyonun devamında ise Gouiri topu ağlara yolladı.
TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI
Gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede hakemin oyunu devam ettirmesi tepki çekti. Sırp hakem Simovic hakkında binlerce paylaşım yapılırken, bazı futbolseverler "İkinci Ivan Bebek faciası" yorumlarında bulundu.