Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu

Avrupa Ligi'nde Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 5. dakikada kalesinde gördüğü gol ile mücadeleye adeta geride başladı. Fransız ekibinin golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede Sırp hakem Simovic'in faul kararı vermemesi büyük tepki çekti.