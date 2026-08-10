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TEKNOFEST Drone Şampiyonası Batman'da Devam Ediyor

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TEKNOFEST kapsamında Şırnak'ta düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ilk etabında başarılı olan 24 sporcu, 5-6 Eylül'de Batman'da yapılacak ikinci etap için yarışacak. Şampiyona, 30 Eylül-1 Ekim'de Şanlıurfa'daki finallerle sona erecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Şırnak'ta düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ilk etabında başarılı olan 24 sporcu, Batman'da gerçekleştirilecek ikinci etapta mücadele edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında 8 Ağustos'ta Şırnak Şehir Stadı'nda başlayan "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı, dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Şampiyonaya 11 ilden katılan 32 lisanslı sporcu, iki gün süren müsabakalarda kıyasıya yarıştı.

Organizasyonda başarı gösteren 24 sporcu, 5-6 Eylül'de Batman'da düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ikinci etabına gitmeye hak kazandı.

Şampiyonada, Anadolu Ajansı Spor Kulübü adına yarışan ve 22. sırada yer alan Emrullah Yılmaz da Batman'daki müsabakalarda yerini alacak.

Organizasyonda final uçuşlarının ardından Yusuf Cevat Gümşar birinci, Kerem Yiğit ikinci ve Kerem Becerikli de üçüncü oldu.

İlk 3'e giren sporcuların kupa ve madalyalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din verdi.

Diğer sporculara da madalya ve katılım belgesi verildi.

Drone Şampiyonası, 30 Eylül-1 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek üçüncü etap final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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