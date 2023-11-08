Şırnak Petrol Spor Kulüp Başkanı: Maçın ikinci yarısı saldırı nedeniyle bitirildi

Şırnak Petrol Spor Kulüp Başkanı Lokman Besen, 29 Ekim'de deplasmanda oynadıkları Bitlis Özgüzelderespor maçının kavga sonucu ikinci yarısı oynanmadan bitirilmesi ve yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

29 Ekim Pazar günü Bitlis'te, Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrol Spor arasında oynanan maçta taraftar ve bazı yönetim kurulu üyelerinin maçın hakemi Veysel Yamaç, Şırnak Petrol Sporlu futbolcu ve yöneticilerine saldırması sonucu müsabaka hakemi tarafından ikinci yarı oynanmadan bitirildi.

Tatil edilen maçın ardından hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda Bitlis Özgüzelderespor Yöneticisi Ecvet Akay, Antrenör İsmail Batur ve Futbolcu Mehmet Şirin Soydan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Şırnak Petrol Spor Kulüp Başkanı Lokman Besen, Bitlis Özgüzelderespor maçı sırasında ve sonrasında yaşananlar ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Besen, futbolcu ve teknik heyetin sahaya girer girmez rakip takımın yöneticileri tarafından saldırıya uğradığını ileri sürdü. Olayın organize bir durum olduğunu iddia eden Besen, "1-0 önce geçtik, ilk yarının bitiş düdüğü ile beraber gerek taraftarlar gerekse birkaç tane yöneticisi hakeme saldırmaya başladılar. Hakem odasında hakemi darp ettiler. Maçın gözlemcisini şeref tribününden aldılar. Sahaya kadar götürdüler ve darp ettiler. Ondan sonra hakem darp edilme ile beraber maça çıkmamaya karar verdi. Bunun neticesinde bahsettiğim birkaç yönetici şeref tribününden bana ve yanımda ki yönetici arkadaşlara küfür ve hakaretler yağdırdılar. O sırada bir şey demedik. Dışarı çıktık ve maç hakemin kararı ile bitirildi" diye konuştu.

"Kural gereği maçın hükmen 3-0 tescil edilmesi gerekiyor"

Bitlis Özgüzelderespor'lu yönetici ve futbolcuların PFDK'ya sevk edildiğini aktaran Besen, "TFF kuralları gereği çıkan cezalar neticesinde birkaç tane hocası ve futbolcusu tedbir disiplin kuruluna sevk edildi. Bu sevk ile beraber verilmesi gereken ceza Bitlisspor'un 3-0 hükmen mağlup edilmesi ve 3 puanında silinmesi gerekmektedir. Yalnız son zamanlarda aldığımız duyumlar, gerek Bitlisspor'un yöneticileri ve ileri gelenleri, siyasiler bu konuda federasyon ile görüştüklerini ve maçın 2. yarıdan itibaren tekrar oynatacakları bilgisini vermekteler. Bizler böyle bir duyum alıyoruz. Söyleyeceğimiz şey şudur. Eğer böyle bir karar çıkarsa asla bu işin peşini bırakmayacağız. Gerek federasyon nezdinde, gerekse hükümet nezdinde gereken her türlü hakkımızı arayacağız ve bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Şırnakspor taraftarlarına çağrıda bulunan Besen, "Şırnak'ı sevenler, bize manevi olarak destekte bulunmalarını istiyoruz. Şu anda manevi olarak çok az bir destek görüyoruz. Şırnakspor şu anda namağlup lider durumda ve şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ama bunun için ivedilikle sahanın bitirilmesi ve Şırnakspor'a bir tesis kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu. - ŞIRNAK