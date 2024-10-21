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Sipay Bodrum FK ve Çaykur Rizespor Golsüz Berabere Kaldı

Sipay Bodrum FK ve Çaykur Rizespor Golsüz Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da net pozisyonlar bulmasına rağmen gole ulaşamadı.

Stat: Bodrum

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celustka, Ahmet Aslan, Fredy, Mohammed, Brazao, Dimitrov, Puşcaş

Çaykur Rizespor : Grbic, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Mocsi, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Jurecka, Emrecan Bulut, Hadziahmetovic, Muhammet Taha Şahin

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada gelişen Bodrum FK, atağında ceza sahasına gelen topa Celustka vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Grbic, kornere çeldi.

14. dakikada Bodrum FK'nin kullandığı kornerde Ali Aytemur'un ceza sahasında vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinde kontrol etti.

20. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

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