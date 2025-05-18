Sipay Bodrum FK, Trabzonspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Sipay Bodrum FK, Trabzonspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Maçta önemli anlar yaşandı.

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Lundstram, Ozan Tufan, Nwakaeme, Cham, Zubkov, Draguş

Gol: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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