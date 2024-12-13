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Sipay Bodrum FK, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Sipay Bodrum FK, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Seferi ve Dimitrov'un golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ege Bilsel), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90 Enes Öğrüce), Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+5 Brazao), Seferi (Dk. 90+5 Haqi), Puscas (Dk. 46 Dimitrov)

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Turgunbeov (Dk. 90 Oğuzhan Aksoy), Poungouras, Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah Başsan), Manaj

Goller: Dk. 49 Seferi, Dk. 76 Dimitrov (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 74 Radakovic (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 43 Celustka, Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 76 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 89 Turgunbeov (Net Global Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi.

49. dakikada Bodrum FK, 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında giren Dimitrov topu Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

70. dakikada Dimitrov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü. Topu tamamlamak isteyen Gökdeniz Bayrakdar savunma oyuncusu Radakovic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyon inceleyen hakem Cihan Aydın, Radakovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını işaret etti.

76. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Dimitrov, meşin yuvalağı filelere yolladı: 2-0.

Karşılaşma Sipay Bodrum FK'nin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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