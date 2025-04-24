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Sipay Bodrum FK, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jose Morais liderliğinde yapılan antrenmanlarda hücum ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşıldığı belirtildi.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Antrenmanlarda özellikle hücum varyasyonları ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşan Bodrum temsilcisi, sahasında 3 puanı alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde zorlu bir rekabet olduğunu ve Samsunspor'un da ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının taraftar desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak olduğunu belirten Morais,"Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Morais, İstanbul'da yaşanan depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Spor
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