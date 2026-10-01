Haberler

Sinop SEV Yarı Maratonu'na 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop SEV Yarı Maratonu'na 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 4 Ekim Pazar günü ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu'na 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. 6 farklı ülkeden atletlerin de yer alacağı organizasyonda toplam 120 sporcuya 882 bin TL ödül dağıtılacak.

Sinop'ta 4 Ekim Pazar günü ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu'na 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 6 farklı ülkeden atletler de yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop SEV Yarı Maratonu'na ilişkin basın bilgilendirme toplantısında organizasyonun hazırlıkları ve yarış programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinop Eğitim Vakfının öncülüğünde, Sinop Valiliğinin koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon için son hazırlıkların yapıldığını belirten Özarslan, yarı maratonu şehrin spor turizmine katkı sağlayacak geleneksel bir etkinliğe dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Organizasyonla Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini ifade eden Özarslan, "Sinop SEV Yarı Maratonu'nu birkaç yıl içerisinde Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen, sporcuların takvimlerine özellikle eklediği geleneksel bir organizasyon haline getirmek istiyoruz" dedi.

Parkur uluslararası standartlarda tescillendi

21 kilometrelik yarı maraton parkurunun uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendiğini açıklayan Özarslan, bunun gelecek yıllarda farklı ülkelerden daha fazla sporcunun Sinop'ta ağırlanmasına altyapı oluşturacağını kaydetti.

Kayıtların devam ettiğini belirten Özarslan, şu ana kadar 39 ilden 700'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığını, 6 farklı ülkeden atletlerin de yarışlarda yer alacağını bildirdi. Sporcuların cumartesi gününden itibaren kente gelmeye başlayacağını ifade eden Özarslan, aileleri ve beraberindeki misafirlerle birlikte organizasyonun şehir ekonomisine hareketlilik kazandırmasını beklediklerini söyledi.

4 Ekim Pazar günü 21 kilometre yarı maraton saat 10.30'da, 10 kilometre koşusu saat 10.45'te, halk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak. Sinop Stadyumu'ndan start alacak yarışlar, belirlenen güzergahların ardından şehir merkezindeki tarihi Sur Kapısı bölgesinde tamamlanacak.

Sporcuların kayıt ve göğüs numarası teslim işlemleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çipli göğüs numaraları sayesinde parkur geçişleri ve yarış dereceleri elektronik olarak takip edilecek.

Yarışların sonunda toplam 120 sporcuya 882 bin TL ödül dağıtılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan 'Kızılay' açıklaması: Kanunla yetkilendireceğiz

AK Partili Çankırı açıkladı! Kızılay kanunla yetkilendiriliyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaşlar doktor için bin kilometre yol yapıyor

Ardahan Milletvekili: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek yok, teyze demen yeterli

Ünlü oyuncuya gelini “anne” demiyor! Bakın hangi hitabı tercih ediyor
Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

Sadece birkaç maç oynamıştı! Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu

Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu