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Sinop'ta 4 Ekim Pazar günü ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu'na 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 6 farklı ülkeden atletler de yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop SEV Yarı Maratonu'na ilişkin basın bilgilendirme toplantısında organizasyonun hazırlıkları ve yarış programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinop Eğitim Vakfının öncülüğünde, Sinop Valiliğinin koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon için son hazırlıkların yapıldığını belirten Özarslan, yarı maratonu şehrin spor turizmine katkı sağlayacak geleneksel bir etkinliğe dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Organizasyonla Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini ifade eden Özarslan, "Sinop SEV Yarı Maratonu'nu birkaç yıl içerisinde Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen, sporcuların takvimlerine özellikle eklediği geleneksel bir organizasyon haline getirmek istiyoruz" dedi.

Parkur uluslararası standartlarda tescillendi

21 kilometrelik yarı maraton parkurunun uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendiğini açıklayan Özarslan, bunun gelecek yıllarda farklı ülkelerden daha fazla sporcunun Sinop'ta ağırlanmasına altyapı oluşturacağını kaydetti.

Kayıtların devam ettiğini belirten Özarslan, şu ana kadar 39 ilden 700'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığını, 6 farklı ülkeden atletlerin de yarışlarda yer alacağını bildirdi. Sporcuların cumartesi gününden itibaren kente gelmeye başlayacağını ifade eden Özarslan, aileleri ve beraberindeki misafirlerle birlikte organizasyonun şehir ekonomisine hareketlilik kazandırmasını beklediklerini söyledi.

4 Ekim Pazar günü 21 kilometre yarı maraton saat 10.30'da, 10 kilometre koşusu saat 10.45'te, halk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak. Sinop Stadyumu'ndan start alacak yarışlar, belirlenen güzergahların ardından şehir merkezindeki tarihi Sur Kapısı bölgesinde tamamlanacak.

Sporcuların kayıt ve göğüs numarası teslim işlemleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çipli göğüs numaraları sayesinde parkur geçişleri ve yarış dereceleri elektronik olarak takip edilecek.

Yarışların sonunda toplam 120 sporcuya 882 bin TL ödül dağıtılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı