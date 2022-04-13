Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı - Haberler

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Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

Yapımı tamamlanan Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı, bu hafta sonu oynanacak iki maç ile kapılarını sporseverlere açacak.

Yapımı tamamlanan Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı, bu hafta sonu oynanacak iki maç ile kapılarını sporseverlere açacak.

Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve iki amatör futbol kulübüne ev sahipliği yapacak olan Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı bu hafta sonu oynanacak iki maç ile resmen açılmış olacak. Yapımı tamamlanan ve amatör maçlara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki stadın çevre düzenlemesi ise devam ediyor. Soyunma odaları, antrenman ışıklandırması ve zemin serimi tamamlanan yeni tesiste Sindelhöyükspor ve Büyüleyenspor takımları idman yapmaya başladı. Kullanılmaya başlanan tesisler ilk resmi maçlarına ise Pazar günü ev sahipliği yapacak. Futbol İl Temsilciliği stadın tamamlanmasının ardından mahallenin iki futbol kulübünün isteği ile bu hafta maçlarını iç sahada oynamaları yönünde karar verdi. Stadın açılış maçında Pazar günü Sindelhöyükspor saat 12.30'da Talas İdmangücü'nü konuk edecek. Günün diğer maçında ise saat 14.30'da Büyüleyenspor ile Kayseri Simya Koleji takımları karşı karşıya gelecek.

Stada ismi verilen Sindelhöyüklü Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olmuştu. - KAYSERİ

Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

Sindelhöyük Stadı'nda ilk maç heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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