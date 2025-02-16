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Sinan Engin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için olay yaratacak iddia

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Sinan Engin, federasyon yetkilileri tarafından Türk hakemin yöneteceği açıklanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Avrupa'dan getirilecek yabancı bir hakemin yöneteceğini iddia etti. Engin, "VAR da AVAR da yabancı olacak. Yüzde 99 Avrupalı olacak. Çünkü TFF şaibeyi ortadan kaldırmak istiyor. En iyi Avrupalı hakemi futbol federasyonu getirecek" dedi.

Sinan Engin, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve TFF'den yetkiler tarafından Türk hakemin yöneteceği açıklanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak yabancı hakem iddiasında bulundu. Engin, derbinin hakeminin yüksek ihtimalle yabancı olacağını söyledi.

"DERBİNİN HAKEMİ YABANCI OLACAK"

Beyaz Tv'deki Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak. VAR da AVAR da yabancı olacak. Yüzde 99 Avrupalı olacak. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyor. En iyi Avrupalı hakemi futbol federasyonu getirecek. Derbinin hakemi mutlak yabancı olacak. Maçın triosu yabancı hakemlerden oluşacaktır. Yüzde bir Türk olma ihtimali var, o da olmaz. Avrupa'da çok önemli hakemlerle temastalar. En iyisini araştırıyorlar" dedi.

"TAM HAKİM DEĞİL SANIRIM"

Galatasaray'ın derbi hakeminin yabancı olmasına karşı çıkmayacağını söyleyen ve TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün, "Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." açıklamasını değerlendiren Sinan Engin, "Galatasaray'ın karşı çıkacağını sanmıyorum. Ural Aküzüm söyledi ama tam hakim değil sanırım o konuya. Yabancı hakem olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"TÜRK OLURSA DÜDÜĞÜ ASILIR"

Sinan Engin, son olarak "Derbinin hakemi Türk olursa, derbiden sonra onun düdüğü asılır. Ne kadar verirse versin kimse beğenmez. Türk hakem her zaman spekülasyon olur şu ortamda" diye konuştu.

DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Sinan Engin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için olay yaratacak iddia
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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