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Sinan Boztepe: TFF'nin UEFA Temsilciliği için Emeği Büyük

Sinan Boztepe: TFF'nin UEFA Temsilciliği için Emeği Büyük
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İstanbul'da açılan UEFA temsilciliği için Türkiye Futbol Federasyonu'nun gösterdiği çabaların önemini vurguladı. Ayrıca, şehirde yaşanan deprem felaketinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

- Sinan Boztepe: "TFF'nin çok ciddi emeği ve çabası var"

İSTANBUL - Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası olduğunu söyledi.

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Dün şehrimizde yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem felaketinde herhangi bir can kaybı olmamasıyla hepimizin içi çok şükür rahat. İnşallah Allah böyle bir afetler yaşatmasın. Bugün Türk futbolu için tarihi organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirmekte Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz. Onlarla burada beraber olmak, bizlere nasip olması sürecin onur verici" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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