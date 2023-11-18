A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih "Yok artık" dedirtecek cinsten

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Milli takım, Almanya'ya karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. İki ülke arasında bugüne kadar toplam 26 maç yapıldı. Milliler, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de birleşen Almanya ile karşılaştı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. İki ülke arasındaki son maç 3-3 bitti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

SON GALİBİYET 2005'TE

A Milli Takım, Almanya'ya karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi.

26 MAÇTA 6 GALİBİYET

Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

2005'TEKİ MAÇI KAZANDIK

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

SON MAÇ BERABERE

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı 3-3 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip 3 kez geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten gelirken, milli takımın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karman attı.