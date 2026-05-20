Silivrispor'da yeni başkan Cemil Kızılkaya

TFF 3'üncü Lig ekibi Silivrispor'da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Önceki dönem Kulüp Başkanı Nuri Çolakoglu, görevini Cemil Kızılkaya'ya devretti.

Geçtiğimiz hafta sonu, 2 adayın yarıştığı kongre bir yıl içerisinde 4'üncü kez gerçekleşti. Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda İş insanları Cemil Kızılkaya ve Savaş Sandıkçı yarıştı. Toplam 191 oyun kullanıldığı genel kurulda Kızılkaya 155, Savaş Sandıkçı ise 36 oy aldı. Olağanüstü genel kurulun sonucunda Cemil Kızılkaya başkan seçildi.

Yeni seçilen Silivrispor Kulüp Başkanı Cemil Kızılkaya, "Oy kullanan bugün buraya gelen tüm Silivrispor sevdalılarına çok gönülden teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur, bugünlerde zor mali dönemlerde Silivrispor'umuzun yaşadığı bu sıkıntılı günlerde yüreğini ortaya koyup aday olan Savaş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecisinde kötü birşey yapmatık ve hep kardeşçe bir süreç yaşadık" dedi.

ESKİ BAŞKANLARDAN DURU'DAN KULÜBE '500' BİN LİRA BAĞIŞ

Kongrede söz alan eski kulüp başkanlarından İş insanı Akgün Duru, yaptığı konuşmada kulübe 500 bin lira bağışladığını açıkladı. Duru, "Silivrispor'a öncelikle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Böyle bir dönemde başkan adaylığını açıklamasını yapmış kardeşlerimize, çok teşekkür ediyorum. Bu kolay bir iş değil. Burada güzel bir şekilde duygularımızı ifade ediyoruz. Ancak yarın sahaya indiğimizde çok zorluklar bizleri bekliyor. Sadece bir başkanın ve yönetim kurulunun bu işin üstesinden gelmesi mümkün değil. Silivri hepimizin Silivrispor hepimizin. Silivrispor'a hep beraber destek vermeliyiz. Kendi gücüm yettiği kadarıyla Silivrspor'a hep destek oldum. Buradan Cemil Başkanım ve yönetimine bu yıl il bağış benden olsun. Kardeşlerimizin bu işi iyi yapacağını inanıyorum, kulübe 500 bin Türk Lirası bağış yapıyorum" diye konuştu.

Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu fotoğraf çekimiyle son buldu.

SİLİVRİSPOR'DA DEVİR TESLİMİ

Silivrispor'un yeni başkanı Cemil Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Bugün buraya gelen tüm başkanlarımıza bize gönülden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Nuri başkanımı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok başarılı bir sezon geçirmiştik. Kendisine yaptıkları fedakarlıklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda da elini taşın altına koydu. Akgün Başkanımız bugün burada yok, kendisi kongrede 500 bin lira bağış yaptı. Bende kendim Silivrispor'a 40 Milyon TL bağış yapıyorum bedelsiz. Silivrispor'a hayırlı uğurlu olsun. Bunun haricinde Silivrispor'a çok şey katacağız, çok değerleri olacak. Bu bağışı gönülden hediye ediyorum, bağış yapıyorum Silivrispor'umuza. Şuan da başkan olarak seçildim ama herkes başkandır. Kapımız ardına kadar açıktır. Hiç bir şekilde ayrıştırma filan olmayacak. Ne kadar çok seversek, el ele olursa kulüp daha büyür ve daha güçlü hale gelir. Ben bu yolda elimden geldikçe bütün fedakarlıkları yapacağım. Bütün mal varlığım elimden gitse bile, Silivrispor içinden canımı dişe katıp çalışacağım" dedi.

Programda konuşan Eski Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu ise, "Bilindiği üzere pzar günü kongre gerçekleşti. Bu kongre Silivri'ye ve Silivrispor'umuza hayırlı olsun. Cemil bey ile daha önce görev yaptık, İnşallah Silivrispor'umuz için iyi günler, güzel günler ve artık Futbolun konuşulduğu sahadaki skorun konuşulduğu, alt yapısının konuşulduğu gerginliklerin bittiği ve borçların artık konuşulmadığı görev süreci temmenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı