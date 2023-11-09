Silifkeli Atlet Okan Yumuk, Uluslararası Ülker Lefkoşa Maratonu'nda Birinci Oldu

Silifkeli atlet Okan Yumuk, 15 yaşında başladığı atletizm yarışmalarında birçok madalya ve kupa kazandı. En son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen maratonda birinci olan Yumuk, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Silifkeli atlet 21 yaşındaki Okan Yumuk, 15 yaşında Beden Eğitimi öğretmeninin 'Sen de gel koşarsın' diye başladığı atletizm yarışmalarında yüzlerce madalya ve kupanın sahibi oldu. Başarıdan başarıya koşan Okan Yumuk, en son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Ülker Lefkoşa Maratonu 10 kilometre yarışlarında 18-29 yaş kategorisinde birinci oldu.

21 yaşında olmasına rağmen Mersin ve Türkiye genelinde katıldığı yarışmalarda Türkiye birinciliği ve ikinciliği bulunan Okan Yumuk, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Spora 15 yaşında başladığını belirten Yumuk, "Spora ilk başladığım da beden eğitimi öğretmenimiz, 'Sen de gel koşarsın' diye beni koşuya teşvik etti. Öğretmenimiz beni okulun etrafında koşturdu. Daha sonra ilk sene yarışmalara katılamadım. 3 aylık yaz tatilinde hırs yaptım. Hem çalıştım, hem antrenman yaptım. Yarışma sezonu açıldığında katıldığım ilk yarışmamda Mersin'de krosta birinci oldum. Spor hayatım böyle başladı. Lisede de devam ettim. Zorluklar çektim. Pandemiden sonra bırakmayı düşündüm. Son yarışmamı koşup bırakmayı düşündüm. Ancak 20 yaş altında 10 bin metrede Türkiye şampiyonu oldum ve Silifke Belediye spor'un teklifi ile kulübün sporcusu oldum. 2 sene boyunca gittiğim her yarışmada derece ile döndüm. Spor güzeldir, disiplin getirir. Düzene sokar. Herkes çocuğunu evlatlarını spora yöneltsin. Futbol, atletizm fark etmez" dedi.

Yumuk, tüm gençlerin hangi spor olursa olsun spora yönelmelerinin kendileri için iyi olacağına dikkat çekti. - MERSİN