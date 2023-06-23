Siirtli kuzenler beton sahada Türkiye 5'incisi oldu

SİİRT'in Baykan ilçesi'nde yaşayan kuzenler Elif Güncü (12) ve Narin Güncü (13), okudukları okulun beton basketbol sahasında ördükleri fileyle hazırlandıkları Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda ikili olarak Türkiye 5'incisi oldu. Narin Güncü, uygun ortamda antrenman yapamadıkları için toplarının sürekli kaybolduğunu ve yeni top almak zorunda kaldıklarını belirtti. Elif Güncü de "Çalışmak için köyden okula geliyorum. Siirt'te il, Şırnak'ta da bölge birincisi oldum. Manisa'da yapılan tenis turnuvasında da Türkiye 5'incisi oldum. Çağla Büyükakçay ile bu sahada, bu kortta oynamak istiyorum. İnşallah hayalim gerçekleşir" dedi.

İlçeye bağlı Obalı köyü Göklü mezrasında yaşayan kuzenler Elif ve Narin Güncü, okudukları Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda tenise ilgili duymaya başladı. 6'ncı sınıf öğrencisi kuzenlerin bu merakını fark eden Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Vurgun, öğrencilerini çalıştırmaya başladı. Ufuk öğretmen, okulun zemini beton olan basketbol sahasındaki demir direklere iplerle ördükleri fileyle, okuldaki raket ve 1 topla kuzenlere tenis dersi verdi. Sahanın zeminin beton olması ve alanın açık olmasıyla topların sürekli kaybolması nedeniyle zor şartlarda çalışan kuzenler 7-11 Haziran'da Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 5'incisi oldu. Öğretmen Ufuk Vurgun, "Bir ip, bir raket ve bir topla bu yolculuğa başladık, Türkiye 5'ncisi olarak Siirt'e döndük. Çocuklarımızla birlikte spordan keyif alıp, bu alana yatkınlıklarını görünce tenis üzerinden devam etmeye başladık. Bunun üzerine seçmeli derslerimizi tenis üzerine kaydırdık ve çocuklarımızın bunun üzerine ders almasını sağladık. Bu eğitimlerle beraber çocuklarımız okul sporları kapsamında Manisa'da yapılan turnuvada, Türkiye 5'incisi oldu" diye konuştu.