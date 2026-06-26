Short Track'ta Türkiye Şampiyonası heyecanı

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'nda büyükler ve gençler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu faaliyet programında yer alan ve 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular kürsüye çıkmak için buz üzerinde yoğun çaba sarf etti. Büyükler kategorisinde erkeklerde Metehan Atan, kadınlarda ise Efsa Polat Türkiye şampiyonu oldu. Takım yarışlarında ise Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü iki farklı kategoride altın madalyaya uzanarak organizasyona damga vurdu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya, THOM ve SEM Kordinatörü Serhat Aktaş, Milli Takım Performans sorumlusu Prof. Dr. Fatih Ağduman, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Engin Yaşar, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Zekeriya Deniz, Derya Aksoy, Naci Korucu ve DAGC Başkanı Ayhan Türkez takdim etti.

Şampiyonada kategorilerine göre ilk 3 sırayı alan sporcular ve kulüpler şöyle sıralandı:

Büyük Erkekler (Men):

1. Metehan Atan

2. Ömer Faruk Saylar

3. Berat Efe Dal

Büyük Kadınlar (Women):

1. Efsa Polat

2. Elzem Taş

3. Sude Naz Kahraman

Junior C Erkekler:

1. İlyas Karadağ

2. Yusuf Can Bozdağ

3. Ferhan Dönerkaya

Junior C Kadınlar:

1. Elif Doğa Abriş

2. Azra Ceren Abuş

3. Duru Civelek

Junior D Erkekler:

1. Selim Pehlivanoğlu

2. Doğu Alp Giral

3. Mustafa Mert Demirci

Junior D Kadınlar:

1. Erva Polat

2. Mila Kuşkov

3. Elif Ecrin Kocasoylu

2000 Metre Junior C D Mix:

1. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

2. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müd. Spor Kulübü

3. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müd. Spor Kulübü

2000 Metre Junior C D Kadınlar:

1. Palkar Spor Kulübü

2. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

2000 Metre Junior C D Erkekler:

1. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

2. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

Büyükler ve gençler yarışlarının tamamlanmasının ardından şampiyona, yarın gerçekleştirilecek olan Junıor E, Junıor F, junior G kategorileri yarışmaları ile devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı