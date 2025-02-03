Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Benfica, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Estrela'yı 3-2 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu talihsiz bir an yaşadı.

KEREM'İN TALİHSİZ ANI

Yeni takımında sezona adeta fırtına gibi başlayan ve son golünü 7 Aralık 2024'te atan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, çok net bir fırsattan yararlanamadı.

KALECİYİ GEÇTİ, DİREĞE TAKILDI

45+1. dakikada rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya giren ve kalecinin üstünden topu aşırtan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi. Gol orucunu bozmaya çok yaklaşan milli futbolcu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.

İşte o anlar;