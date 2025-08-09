Seza Çimento Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Seza Çimento Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek başarıyla tamamladı. İlk yarısını 2-0 önde kapatan Elazığspor, Fuat Bavuk, Halil İbrahim Sönmez ve Maksut Taşkıran'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Seza Çimento Elazığspor hazırlık maçında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.

Seza Çimento Elazığspor, Erzurum kampındaki 3. hazırlık maçında aynı grupta yer alacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Elazığspor ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçta Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Fuat Bavuk, Halil İbrahim Sönmez ve Maksut Taşkıran attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Antalya'da deniz bile yanıyor! Sıcaklık 32 dereceye ulaştı

Sıcaktan bunalıp denize koşanlara şok!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.