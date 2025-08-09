Seza Çimento Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Seza Çimento Elazığspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek başarıyla tamamladı. İlk yarısını 2-0 önde kapatan Elazığspor, Fuat Bavuk, Halil İbrahim Sönmez ve Maksut Taşkıran'ın golleriyle galibiyete ulaştı.
Seza Çimento Elazığspor, Erzurum kampındaki 3. hazırlık maçında aynı grupta yer alacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Elazığspor ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçta Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Fuat Bavuk, Halil İbrahim Sönmez ve Maksut Taşkıran attı. - ELAZIĞ
