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Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı için perşembe yola çıkacak

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Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı için perşembe yola çıkacak
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak Seza Çimento Elazığspor'un gidiş programı netleşti. Bordo-beyazlılar perşembe günü saat 17.15'te Ankara'ya, ardından karayoluyla Isparta'ya gidecek ve cumartesi maçın ardından dönecek.

Seza Çimento Elazığspor'da Isparta 32 Spor maçı gidiş programı netleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. Haftası'nda deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da bu maçın gidiş programı belli oldu. Bordo-beyazlılar, perşembe günü saat 17.15'te Ankara'ya buradan da karayoluyla Isparta'ya geçecek. Maçın son çalışmasını cuma günü Isparta'da yapacak olan Bordo-Beyazlılar, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından yine Ankara üzerinden Elazığ'a dönecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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