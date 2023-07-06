Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı Başarılarıyla Gurur Verdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun organizesinde Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmalarında üç dalda birinci olarak ağustos ayında yapılacak bölge şampiyonasında Adana'yı temsil etme hakkı kazanan Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı kupalarıyla ziyaret edip, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları takımını elde edilen başarıdan dolayı kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 'Dinleme, benzetme, oynama, çalma, koordinasyon, gözlemleme, beğenme davranışlarını kazandırabilme, ekip çalışması sonucunda paylaşmayı öğrenebilme gibi bir çok kazanımı bulunan halk oyunları branşımızı daha yaygınlaştırmak için imkanlarımız dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz' dedi. Akay, Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal İl Birincisi, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal İl Birincisi ve Büyükler Düzenlemesiz Dal İl Birincisi olan Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları takımından Cumhuriyetin ilanının 100.yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerde güzel bir gösteri sunumu beklediklerini de sözlerine ekledi.