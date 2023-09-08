Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Armağan Etti

Konya'da yapılan Spor Toto Atletizm Birinci Lig final yarışlarında şampiyon olan Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek teşekkür etti ve şampiyonluk kupasını armağan etti.

Konya'da 26-27 Ağustos günleri arasında yapılan Spor Toto Atletizm Birinci Lig final yarışlarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Seyhan Belediyespor Kulübü Kadın Atletizm takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip, şampiyonluk kupasını Akay'a armağan ettiler.

Atletizm sporunun temel branşlar arasında yer aldığını dile getiren Başkan Akay, bu nedenle atletizme büyük önem verdiklerini belirterek, "Kadın atletizm takımımızın elde ettiği şampiyonluk da takımımızın kupalarıyla bizleri ziyaret etmesi de çok gurur verici. Antrenörlerimizi ve sporcu kızlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"KALICI OLMAK LAZIM"

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün Süper Lig'deki tek Adana takımı olduğunu belirten Başkan Akay, "Kulübümüzün ligde kalıcı ve başarılı olması için imkanlar dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz. Başarıya gidilen yolda takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm takımı antrenör ve sporcuları da desteklerinden dolayı Başkan Akay'a teşekkür edip, Süper Lig'de de başarılı sonuçlar almaya devam etmek için çalışacaklarını söylediler.