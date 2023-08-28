Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm Takımı Adana'yı Süper Ligde Temsil Edecek

Seyhan Belediyespor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Adana'yı süper ligde temsil edecek.

Seyhan Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Seyhan Belediyespor Kulübü Kadın Atletizm takımı, 26-27 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleşen final yarışlarında 111 puanla şampiyon oldu. Takım, yeni sezonda Adana'yı süper ligde temsil etme hakkını kazandı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, atletizmin temel branşlar arasında yer aldığını ve yaygınlaşması adına desteklerini esirgemediklerini belirterek, "Kadın atletizm takımımızın Süper Lige yükselmesi bunun göstergesidir. Verdiğimiz desteğin karşılığını başarı olarak almak bizleri son derece mutlu etmekte. Hocalarımız ve sporcularımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Süper Ligde Adana'mızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum " dedi.

Seyhan Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Filazi de, iki gün süren finallerde başarılı olarak Adana'ya süper lig takımı olarak döndüklerini belirtti. Filazi, "Bizlerin her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın şampiyonlukta payı çok büyük. Kendisine takımımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA