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Şevval Sam'dan motor tutkunlarına özel sürpriz

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Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivallerinden biri olan NG Afyon MotoFest, ikinci gününde ünlü sanatçı Şevval Sam'ın sahne performansı ve kendi motosikletini getirerek motor tutkunlarına yaptığı sürprizle heyecan dolu anlar yaşattı.

Şevval Sam'dan motor tutkunlarına özel sürpriz

Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, - AFYONKARAHİSAR'DA düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon MotoFest, ikinci gününde de heyecan dolu anlar yaşattı. Festivalin ikinci akşamında sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam, Karadeniz rüzgarları estirerek binlerce hayranına sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca Sam, sahneye kendi motosikletini getirerek motor tutkunlarına da sürpriz yaptı.

Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivallerinden biri olan NG Afyon MotoFest, ikinci gününde de coşkulu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İkinci günün sahne açılışında DJ Aslı Polat sahne alarak alandaki coşkuyu daha da artırdı. Polat'ın davul ve bateri performansı, festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerin alkışları ve danslarıyla renklenen etkinlikte, eğlence ve ritim zirveye taşındı.

ŞEVVAL SAM, SAHNEYE MOTOSİKLETİYLE DAMGA VURDU

NG Afyon MotoFest'in ikinci gecesinde sahne alan sevilen sanatçı Şevval Sam, Karadeniz'in esintilerini şarkılarıyla buluşturdu ve izleyicilere özel bir müzik şöleni sundu. "Hey Gidi Karadeniz", "Ander Sevdaluk" ve "Ben Seni Sevdiğimi" adlı eserlere yaptığı yorumlarıyla akıllarda yer edinen sanatçı, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Afyonlulardan yoğun alkış aldı.

Yoğun katılım gösteren binlerce kişi, Sam'ın enerjik ve etkileyici performansıyla müzik dolu bir akşamın keyfini çıkardı. Sam, şehre duyduğu sevgiyi vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da olmak ve Motofest gibi bir etkinlikte sahne almak benim için büyük bir keyif. Burada, bu güzel atmosferde hayranlarımla buluşmak beni çok mutlu ediyor" dedi. Sam, festivalin coşkusuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

STANTLARDA YOĞUN İLGİ, AKROBASİ GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ

Festival alanında kurulan yaklaşık 100 stant, ziyaretçilerin akınına uğradı. Motosiklet ekipmanları, aksesuarlar, el yapımı ürünlerin yanı sıra Afyonkarahisar mutfağının gastronomik lezzetleri ile dolu dolu olan stantlar, katılımcılar için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Festivalin cazibesini artıran bir diğer unsur ise adrenalin dolu akrobasi gösterileri oldu.

Profesyonel sporcuların gerçekleştirdiği nefes kesici motosiklet şovları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak heyecanı zirveye taşıdı.

FESTİVAL, 8 EYLÜL PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Festival boyunca misafirlere geniş kamp olanakları sunan NG Afyon Motofest, çeşitli stantları, çadır ve kamp alanlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe bir festival deneyimi sunan NG Afyon MotoFest, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de dinlendirici anlar yaşatıyor.

8 Eylül 2024'e kadar devam edecek olan NG Afyon MotoFest, zengin etkinlik programı, eğlenceli aktiviteler ve unutulmaz konserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise ünlü sanatçılar Nova Norda ve Madrigal grubu sahne alacak.

Festival boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

6 Eylül 2024 Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül 2024 Cumartesi: Gökhan Güney (Ustalara Vefa)- Sefo

8 Eylül 2024 Pazar: DJ Ertem Kınay - Sıla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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