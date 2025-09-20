Serkan Koç, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

İstanbul'da geçen ay düzenlenen Muaythai Süper Lig'de üst üste 5'inci kez altın kemer kazanan milli sporcu Serkan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Yaklaşık 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendisini geliştiren ve bu sporu profesyonel olarak sürdüren Serkan Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde Kayseri'de devam ettiriyor.

Kariyerinde Türkiye'de çok sayıda derece elde eden Koç, son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen Muaythai Süper Lig'de 5'inci kez altın kemer kazandı.

Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de İstanbul'da, 2023'te Polonya'da ve 2024'te Kosova'da birincilik elde eden Koç, bu yıl Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"5 yıldır Türkiye'de yenilmedim"

Sercan Koç, AA muhabirine, Muaythai Süper Lig'inde 20 kişi arasından ilk 4'e kalarak finale yükseldiğini ve rakibini 3-0 eleyerek birincilik kürsüsüne çıktığını söyledi.

Kazandığı altın kemer sayesinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirten Koç, "Süper Lig her yıl oluyor ve her yıl bu kemeri koruman lazım. Çok şükür 5 yıldır bu kemeri koruyorum. 5 yıldır Türkiye'de yenilmedim ve mutluyum. Bu yıl da şampiyon oldum." dedi.

Serkan Koç, muaythaide Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini ve bunu sürdürmek istediğini dile getirdi.

Hedef 4. kez Avrupa şampiyonluğu

Her zaman şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan Serkan Koç, Avrupa şampiyonalarında 2022, 2023 ve 2024'te birinci, 2019'da ise ikinci olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da 4. kez birincilik hedeflediğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. 2024'te de şampiyon oldum, bu şampiyonluğu tazelemek için gideceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için antrenman performansım arttı. Sabahları ayrı, akşamları ayrı koşu ve antrenmanlarımız oluyor. Sabahları yaklaşık 10 kilometre koşu yapıyorum. Akşamları da yoğun şekilde çalışıyoruz. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum ama daha da iyi temsil etmek için de çalışmalarıma devam ediyorum."

Serkan Koç, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını ve orada da birincilik için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.