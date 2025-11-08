Haberler

Serikspor Deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 Yenerek Önemli 3 Puan Aldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Teknik sorumlu Sinan Paşalı, galibiyetin önemine vurgu yaptı. Sakaryaspor'un teknik direktörü ise mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'un 3-2 mağlup eden Serikspor'un teknik sorumlusu Sinan Paşalı, "Çok önemli ve çok zor deplasmandan 3 puan aldık." dedi.

Paşalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmana geldiklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Paşalı, "İkinci devre yaptığımız değişiklikler katkı sağladı. Çok önemli ve çok zor deplasmandan 3 puan aldık. Ligde yeniyiz, aldığımız her puan altın değerinde. Ligin kalıcı takımı olmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü de maça galibiyet planları yaparak hazırlandıklarını söyledi.

İlk yarıyı duran toptan yedikleri golle yenik kapattıkların, ikinci devre adam adama eşleşerek sonuca varmaya çalıştıklarını, 1-1'i bulduklarını fakat goller yediklerini belirten Sütlü, "Çok üzüldüğümüz mağlubiyet. Bu takım play-off'un içinde olacak. Bu inancımda ve oyuncuların inancında hiçbir değişiklik yok ama sonuçta bu iş skora bağlı bir durum. " diye konuştu.

Sütlü, maçın analizini yapacaklarını ve gelecek hafta İstanbulspor'la oynayacakları müsabakaya hazırlanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
