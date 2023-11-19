Serhat Ardahanspor ile Rize Özel İdarespor Arasındaki Maçta Köpekler Sahaya Girdi

ARDAHAN'da, Serhat Ardahanspor ile Rize Özel İdarespor arasındaki karşılaşmada sahaya giren 2 köpek nedeniyle maç durdu. Köpekler, yaklaşık 5 dakika sahada kalırken, alandan çıkmalarının ardından maç devam etti.

ARDAHAN'da, Serhat Ardahanspor ile Rize Özel İdarespor arasındaki karşılaşmada sahaya giren 2 köpek nedeniyle maç durdu. Köpekler, yaklaşık 5 dakika sahada kalırken, alandan çıkmalarının ardından maç devam etti.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor, sahasında Rize Özel İdarespor'u konuk etti. Ardahan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya girmesiyle maçı durdurdu. Hakem, köpeklerin çıkarılmasını istedi. Saha görevlileri ve futbolculara zor anlar yaşatan 2 köpek, bir süre sahada sağa sola kaçıştı. Sahada yaklaşık 5 dakika kalan 2 köpek daha sonra geldikleri kapıdan çıkarak gitti. Köpeklerin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü. Karşılaşma Serhat Ardahanspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.