Sergio Oliveira transferini masa örtüsüyle müjdeleyen Arda Turan'dan bir bomba paylaşım daha
Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira'nın transferini sosyal medya hesabından Porto'nun renklerini göstererek taraftarlara duyuran Arda Turan'dan bir paylaşım daha geldi. Arda, Portekizce 'Günaydın' mesajı yayınladı ve bu mesaj taraftarlar tarafından William Carvalho transferine yoruldu.
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Galatasaray efsanesi Arda Turan, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı ekibin taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.
PORTEKİZCE 'GÜNAYDIN' MESAJI
Galatasaray efsanesi Arda Turan gizemli bir mesaj paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bom dia(Günaydın) yazarak taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar bu paylaşımın Portekizli William Carvalho ile alakalı olduğunu düşündü. Carvalho, Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir gönderiyi de beğenmişti.
OLIVEIRA TRANSFERİNİ MÜJDELEMİŞTİ
Arda Turan, Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira transferini, Porto'nun renklerini barından mavi-beyaz masa örtüsüyle taraftarlara duyurmuştu.