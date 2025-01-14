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Sergen Yalçın'ın yardımcısı Süper Lig takımının başına geçti

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Süper Lig takımının başına geçti
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Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin ile anlaşma sağladı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 48 yaşındaki teknik adam, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. Murat Şahin, yeni takımının başındaki ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, yeni teknik direktörünü Sergen Yalçın'ın ekibinde buldu.

HATAYSPOR, MURAT ŞAHİN'E EMANET

Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sergen Yalçın yardımcısı Süper Lig takımının başına geçti

İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan ve Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan 48 yaşındaki Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak.

Sergen Yalçın yardımcısı Süper Lig takımının başına geçti

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Murat Şahin, gelir gelmez zorlu bir sınav verecek. Genç teknik adam, Akdeniz ekibindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Mersin'de kozlarını paylaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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