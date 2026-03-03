Sergen Yalçın, Trabzonspor'un transfer edemediği Yongwa'yı bedavaya alıyor

Ligde oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın taleplerine yönelik hareket eden siyah-beyazlı yönetim, aradığı sol beki Fransa'da buldu.

YONGWA'NIN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Africa Foot'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Darlin Yongwa'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR'DA İSTEDİ ANCAK OLMADI

Takımından sezon sonunda ayrılmak isteyen Yongwa'ya daha önce Süper Lig devi Trabzonspor'da talip olmuş ancak bordo-mavililer, istenen yüksek bonservis nedeniyle bu transferi bitirememişti.

KAMERUNLU OYUNCUYA BİRÇOK İLGİ MEVCUT

bu sezon Ligue 1'de 18 maçta 1 asist yapan deneyimli sol bek oyuncusuna, Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda, Fransa ve Almanya'dan da talipler mevcut.