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Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumunu açıkladı

Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumunu açıkladı
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Kardeşi Gürsoy Yalçın'ın ailevi nedene Beşiktaş'ın teklifini reddeden teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu süreçte destek olanlara teşekkür ederek kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını "Çok şükür" diyerek duyurdu.

Kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini geri çeviren Sergen Yalçın, 2 yıldan uzun süredir tedavi gören kardeşinin son durumunu açıkladı. Yalçın, sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜRSOY YALÇIN, YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Tecrübeli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıkarıldığını açıkladı.Yalçın, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İşte Sergen Yalçın o paylaşımı;

Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumunu açıkladı

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile geçtiğimiz günlerde görüşmüş. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söylemişti.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından "Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLE HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR"

Sergen Yalçın görüşme sonrasında ilk açıklaması ise şöyleydi;

"Başkanla görüştük. Çok konsantre olamayacağımı söyledim. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Çok konsantre olamayacağımı söyledim. Benim Serdal ağabeyle aram iyidir. Kendisine takımla alakalı bir şeyler de söyledim. O da bana söyledi. İstişare ettik. Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir. Bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı, durum belki farkı olabilirdi. Şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Şu anda kafayı başka yere kaydırmam çok zor. İnşallah kardeşim toparlar.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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