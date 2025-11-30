Haberler

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, son haftalarda takımın istatistik olarak ilerlediğini, ancak kötü sonuçların bunu gölgelediğini belirtti. Ayrıca, oyuncuların psikolojilerinin düzelmeye başladığını ve idmanların pozitif geçtiğini ifade etti. Transfer planları hakkında da konuşan Yalçın, Türkiye'den oyuncu almayı düşünmediklerini ve basında yer alan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU ARKADAŞLARA ÇOK KOZ VERİYORDUK"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi." dedi.

"ÜMRANİYE'DE ORTAM GÜZEL"

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın, Ümraniye'deki ortamın pozitif olduğunu belirterek, "Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Takıma katılacak yeni transferler hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." yorumunu yaptı.

"ÇOK BİLİYORSANIZ SİZ GELİN YAPIN"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder." şeklinde konuştu.

"BİRAZ ZAMAN, BEKLEYİN YANİ"

Sergen Yalçın son olarak, "Takımla ilgili çok acayip şeyler duyuyorum, anlayamıyorum da. Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Başka şık yok burada. Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman, biraz zaman. Bekleyin yani. Oyun değişiyor, sonuçlar gelmeye başladı. Sadece biraz zaman lazım." yorumlarında bulundu.

