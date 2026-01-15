Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupada 3-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KUPADA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz." dedi.

''FİNALE GELDİĞİMİZ 2-3 OYUNCU VAR''

Takıma yapılacak yeni transferler hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı. Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMAZSA...''

Sergen Yalçın sözlerini, "Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek." şeklinde noktaladı.