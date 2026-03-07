Haberler

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından çıklamalarda bulundu. Yalçın, skorun moral bozucu olduğunu ve ilk yarıda bir şey oynanmadığını belirterek, "Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'SKOR MORALİMİZİ BOZDU'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık..." dedi.

HAKEME SERT TEPKİ

Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın, "İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL ÇOK SİYASİ OLDU'

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil." sözlerini sarf etti.

"HAKEM VE VAR'DAKİLER KURALLARI UYGULA'

Eleştirilerine devam eden Yalçın, "Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula. "Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu.' değerlendirmesini yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTANJU BOZKAYA:

:) alemin kralı GS

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCy:

10 kisilik takima atamayinca hakemin sucu olur tabii. at kosturmaya benzemez bi isler. birde denizliye gol atmaya benzemez

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselim büyük:

10 kişi gs’yi yenemiyor daha ağlıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Baykush:

Sana bunun icin mi para veriyor Beşiktaş?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

futbol 20 senedir siyasi bu ülkede .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

