Sergen Yalçın anjiyo oldu

Özellikle son günlerde Rafa Silva kriziyle gündemde olan Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti Paylaşımda, "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.