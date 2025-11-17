Haberler

Sergen Yalçın anjiyo oldu

Sergen Yalçın anjiyo oldu
Güncelleme:
Son günlerde Rafa Silva kriziyle gündemde olan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdi.
  • Galatasaray, Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özellikle son günlerde Rafa Silva kriziyle gündemde olan Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sergen Yalçın bıçak altına yattı

GALATASARAY'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti Paylaşımda, "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sergen Yalçın anjiyo oldu

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Haydi bakalım , ömür boyu hap yutmaya başlayalım. Alkol , sigara gibi keyif verici maddelere elveda. Yine mevsimler gidecek , yine yapraklar dökecek , giden gençliğim geri gelmeyecek...

