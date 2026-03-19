Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAZ BÖYLE MAÇLAR'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var." dedi.

"G.SARAY MAĞLUBİYETİ SONRASI...'

Sözlerine devam eden Yalçın, "Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

'30 GÜNDÜR ORUÇ TUTAN TEK FUTBOLCUMUZ'

Milli oyuncu Orkun Kökçü'ye övgü dolu sözler sarf eden başarılı hoca, "Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu." sözlerini sarf etti.

"BAZEN PERFORMANSLAR DÜŞÜYOR"

Sergen Yalçın son olarak, "Bazen maçlar da performanslar düşüyor oyuncuların. Her maç yüksek olacak diye bir şey yok. Amir penaltı yaptırdı, ne yapacağız ceza mı vereceğiz. Yersen fazlasını atarsın. İyi yoldayız. Gelecek için planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık." değerlendirmesinde bulundu.