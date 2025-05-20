Sergej Jakirovic'e UEFA Semineri'nin İsmi Verildi

Sergej Jakirovic'e UEFA Semineri'nin İsmi Verildi
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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından düzenlenen UEFA Sürekli Gelişim Semineri'nin ismi, Kayserispor'un başarılı Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in onuruna verildi. Seminer, 24 Mayıs'ta Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen UEFA Sürekli Gelişim Semineri'ne Kayserispor'da kısa süre içinde büyük başarılara imza atan Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in ismi verildi.

Kayserispor'da göreve gelmesinin ardından büyük bir başarı elde eden Hırvat Teknik Direktör Sergej Jakirovic, şehrin büyük sevgisini kazandı. Bu sevgiye kayıtsız kalmayan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, TFF ile birlikte 24 Mayıs'ta düzenleyeceği UEFA Sürekli Gelişim Semineri'ne 'Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic' ismini verdi. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız; umutların tükendiği noktada kazandığı başarılar ile Kayserispor'un ligde kalmasında büyük emeği olan Sergej Jakiroviç'e teşekkür etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Yıldız, "TÜFAD yönetimi olarak Kayserispor'da büyük bir başarı hikayesine imza atan Sergej Jakirovic'e teşekkür etmek istedik. Böylece seminerimizin ismini bu şekilde kararlaştırdık. Bu şehrin en büyük değeri olan Kayserispor'a hizmet eden herkes bizler için çok değerlidir. İnanıyoruz ki Kayserispor, Sergej Jakirovic ile çok daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic UEFA Sürekli Gelişim Semineri 24Mayıs Cumartesi günü TÜFAD Kayseri Tesisleri'nde saat 09.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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