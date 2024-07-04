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Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

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Seren Serengil, A Milli Takımımızın çeyrek finale kalmasının ardından yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen binlerce kullanıcı "Seren Serengil acilen tutuklansın" dedi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Serengil, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hayvanseverliğiyle tanınan Seren Serengil de maçın ardından yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin yer aldığı kareyi paylaşınca ortalık karıştı.

"SEREN SERENGİL TUTUKLANSIN"

Seren Serengil'in hiçbir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Serengil'in paylaşımına tepki gösteren birçok kullanıcı, köpek kelimesinin insanlar için kullanılmasının hareket olduğunu belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek "Seren Serengil tutuklansın" dedi.

Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

SERENGİL'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğumuzdan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftira , halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapmışlar. Avukatım tek tek hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin, düşmanın cahil olmayanını versin" ifadelerini kullandı.

İşte Seren Serengil'in paylaşımı için yapılan bazı yorumlar...

Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

İçişleri Bakanı Seren Serengil Milli Takım 3.Sayfa Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Abdullah Atik:

Kim bu teyze,önemli birimi ?

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