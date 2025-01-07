Serdar Topraktepe'den Türkiye Kupası'nda çarpıcı istatistik

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte 3. kez geçici olarak takımın başında bulunan siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, kupada çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

KUPADAKİ 4 MAÇTA DA YENİLMEDİ

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başında çıktığı Türkiye Kupası maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal, Ankaragücü ile bir diğer maçı 1-0 kazandı. Topraktepe ile Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2, Sivasspor'u da 1-0 mağlup etti. Topraktepe, idaresinde Kara Kartal, geçen sezon finalde Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

TOPRAKTEPE'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta 3. kez geçici olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıların başında tüm kulvarda 19 maça çıktı. 48 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 1.57 puan ortalaması tutturdu