Serdar Dursun Kocaelispor'a Transfer Oldu: 'Mücadeleye Hazırım'

Serdar Dursun Kocaelispor'a Transfer Oldu: 'Mücadeleye Hazırım'
Kocaelispor'a transfer olan golcü oyuncu Serdar Dursun, sosyal medya hesabından taraftara yeni takımına yönelik heyecanını ve mücadele azmini dile getirdi.

Kocaelispor'a transfer olan golcü oyuncu Serdar Dursun, "Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'un dün gece kadrosuna kattığı deneyimli golcü oyuncu Serdar Dursun sosyal medya hesabından taraftara "Hazırım" mesajı verdi. Serdar Dursun paylaşımında, "Yeni bir sayfa, yeni bir mücadele! Körfez'in ateşini hissetmeye, Kocaelispor taraftarıyla buluşmaya geliyorum. Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Desteğinizle çok daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
