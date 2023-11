Serdal Adalı: Rıza Çalımbay varken, yeni bir hoca arayışına girmek normal gelmiyor

Seçime kadar olan süreyi iyi değerlendirmek istediklerini ve çalışmalara hemen başladıklarını belirten Adalı, "Ben bugünkü maçtan sonra Rıza hocamla buluşacağım. Takımın eksikliklerini belirlemiş olur. Seçilmiş gibi hazırlıklarımızı yapacağız. Devre arası transfer dönemine kadar hangi futbolcular olacağını, kimlerle konuşacağımızı tespit edip, 3 Aralık'a kadar olan süreyi kullanmak istiyoruz. Borçlar bizi hiç ürkütmedi. Takımın hangi noktaya ihtiyacı varsa biz o noktaya transferi yaparız. Para yoksa da cebimizden koyarız. Mevcut durumda takımı bir an önce yukarılara taşımamız lazım. Yukarı taşımazsak elimizde ne yapacağını bilmeyen futbolcu topluluğu kalacak. Biz hocamızın isteği doğrultunda bir an önce çalışmalara başlayacağız. Pek boşa harcayacak zamanımız yok" diye konuştu.

Yönetimine alacağı isimlerin de belli olmaya başladığını ifade eden Serdal Adalı, "Bugünden isimleri telaffuz etmek istemiyorum ama çok iyi bir yönetim kurulu olacak. İş adamı da profesyonel eski futbolcu da olacak. Gayet kuvvetli bir yönetim kurulu olacağından şüphem yok" dedi.

"TARAFTARI MUTLU EDECEK TRANSFER YAPACAĞIZ"

Taraftarı mutlu edecek transferler yapacaklarını belirten Adalı, "Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü bu futbolcularla sezon sonuna kadar devam edeceğiz Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Sırf taraftarı mutlu edecek transferler de olmayacak. Bu transferleri gerçekleştirecek gücümüz ve hazırlığımız var" şeklinde konuştu.

"BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ÜMRANİYE'NİN TAPUSUNU ALMAK"

Önceliklerinin Ümraniye'nin tapusunu almak olduğunu ifade eden Serdal Adalı, "Ben 2011'deki yönetim kurulu zamanında Orhan Saka ağabeyimle onun hazırladığı proje üstünde çalıştık. Ümraniye ile ilgili bir türlü kısmet olmadı. Bizim birinci önceliğimiz Ümraniye'nin tapusunu almak. Bir önceki seçimde hazırladığım bir altyapıyla ilgili proje vardı. Onu da Ahmet başkanımıza (Çebi) bıraktım. Ümraniye'nin içinde bir projeydi, akademiyle ilgili. Parasını da alacağımdan bıraktım, yetmezse de üstünü vereyim dedim ama kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONDA BİRİLERİ, BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ KESMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE"

Rakiplerle aradaki makasın açıldığını ve bu makası geri kapatacaklarını dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Federasyonda, Beşiktaş'a karşı birileri, Beşiktaş'ın önünü kesmesi için bir çalışma içinde. Bu makası açmak Beşiktaş'ın faydasına olan bir şey değil. Biz bu makası geri kapatacağız. Bunun için çok uzun senelere de ihtiyaç yok. Genel kurul bize bu görevi verirse gerek kadro gerek tesisleşme olarak onların seviyesine geleceğimizden hiç şüphem yok."

"EN BÜYÜK PROJEMİ GELECEK SENE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK BİR TAKIM OLUŞTURUP ŞAMPİYON OLMAK"

Kulübün eksiklerinin farkında olduklarını dile getiren Serdal Adalı, "Hepimiz her seçimde her başkanın projelerini izledik ama bir tane de bunu yapacağız dedikleri bir proje gerçekleşmedi. Hayali projelerle bu camiayı yormanın, yapamayacağımız işleri göstermenin manası yok. Beşiktaş'ın eksiklerinin farkındayız. Tesis olarak yapmamız gerekenleri de biliyoruz. Sıkıntıların nereden geldiğini biliyorum. Ümraniye konunda geçtiğimiz 3-4 senedir Tarım Bakanlığı'na gidiliyor, izin alınıyor. İnşallah bu önümüzdeki dönemde Ümraniye'nin tapusunu alırsak rahmetli Süleyman Seba'dan sonra bir tapu kazandırmış olacağız Beşiktaş'ımıza. Gelecek sene şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturup şampiyon olmak, en büyük projemiz bu. Ben başkan olsam da olmasam da her yönetime yardımcı olacağım. Bir şey var mı, diye gittim bundan önce de her yönetime ama burayı yap diye bir talep gelmedi. İnşallah başkan olduktan sonra Fulya Şan Ökten Tesisleri'ni bitirip Beşiktaşlılara kazandırırız" diye konuştu.

"SPORTİF DİREKTÖR OLARAK MEHMET ÖZDİLEK İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçilmeleri halinde siyah-beyazlı kulübün efsanevi futbolcularından Mehmet Özdilek'i sportif direktörlük görevine getireceğini ifade eden Adalı, "Bir an önce çalışmaya başladık. Dün Mehmet Özdilek hocamızla görüştüm. Allah kısmet ederse kazandığımız günden itibaren Sportif Direktör olarak Mehmet Özdilek ile yola devam edeceğiz Camianın içinden bir kardeşimiz olacak, futbolu bu şekilde organize etmek istiyoruz" dedi.

"RIZA ÇALIMBAY VARKEN, YENİ BİR HOCA ARAYIŞINA GİRMEK NORMAL GELMİYOR"

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde göreve getirilen Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini sözlerine ekleyen Adalı, "Rıza Çalımbay'ın, dün Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlamasının ardından tecrübeli teknik adamı aradığını da söyleyen Serdal Adalı, "Artık Beşiktaş'ın Rıza hocası, Beşiktaş'ın içinden gelmiş, camiaya mal olmuş bir teknik direktör varken, yeni bir hoca arayışına girmek normal gelmiyor. Önümüzdeki maçtan sonra bir milli takım arası olacak. Ben eminin Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası eksikleri tamamlayıp, ikinci yarı bambaşka bir Beşiktaş kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Amatör şubelerin önemli olduğunun altını çizen Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Sorunlar var ama her branşa bir sponsor bularak, yetmediği yerde kulüp olarak takviye yaparak götürürüz. Amatör şubeler de bizim için önemli. Şu andaki yönetimin amatör şubelerle ilgili yönetimine bir iki eklemeyle aynı şekilde götüreceğiz."

"BEŞİKTAŞ'A HİÇ KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

TFF ile ilişkilerinin nasıl olacağıyla ilgili de konuşan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz seçildikten sora Türkiye Futbol Federasyonu'na ön yargıyla gitmeyeceğiz ama evimizde yaşanan bu parmak hadisesinden sonra bir açıklama yaptım. Beşiktaş'a hiç kimse parmak sallayamaz, hele kendi evinde hiç sallayamaz. Biz federasyon başkanımızla da bu ilişkileri iyi götürmeye çalışacağız ama Beşiktaş'ın en ufak hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu da geçmişte Beşiktaş'ı nasıl savunduğumu herkes biliyor. Beşiktaş dünyada en son parmak sallanacak kulüptür. Hiçbir zaman da bunu kabul etmez. Hele evinde hiç kabul etmez. Herkes saygı çerçevesinde birbirinin işini yapmasına müsaade edecek. Gereken mücadeleyi tatlı da sert şekilde de yaparız. Beşiktaş'ın en ufak hakkının yenmesine müsaade etmem."

"BEŞİKTAŞ'A FAYDALI OLACAK HER OLUŞUMUN İÇİNDE OLURUM"

Başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat ve başkan adayı olması beklenen Emre Kocadağ ile görüştüğünü de sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Beşiktaş'a faydalı olacak her oluşumun içinde olurum. Makam, koltuk bu işler konu Beşiktaş olunca umurumda olmaz. Hasan bey ve Emre kardeşimle görüşüyorum. Yönetime alabileceğimiz insanları zor ikna edip, yönetimde çalışmasına ikna ediyoruz. Burada para harcamanın haricinde zaman ve emek de harcıyor insanlar. Sosyal medyada görüyorum; Matruşka lafı bu camiaya hiç yakışmıyor. Bu camiaya hizmet vermiş insanlar. Hele ki benimle ilgili 'Onun adamı' gibi yakıştırmaları bana yapmasınlar. Herkes Beşiktaş geçmişimi biliyor. Bir teklif olursa camianın büyükleri böyle bir oluşuma gayret ederse ben her şeye uyarım. Yeter ki Beşiktaş'a faydalı olacak bir oluşum olsun" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanı olduğunun hatırlatılması üzerine bu durumun kendisi için sorun teşkil etmediğini söyledi.

SÜLEYMAN SEBA'NIN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Öte yandan Serdal Adalı, başkanlık adaylığını açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın Feriköy'de bulunan kabrini de ziyaret etti.