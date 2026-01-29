Serdal Adalı: 'Minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Yasin Özcan transferi hariç minimum 4 transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Kaos ortamı var diye kulübün parasını sokağa mı atalım?"

Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in kurduğu bir ekiple beraber çalışma yaptığını ve ihtiyaç olan her bölge için de ikişer, üçer alternatiflerle liste ortaya çıkardıklarını belirten Başkan Adalı, "Günde telefona 300 tane futbolcu geliyor. Buralardan transfer yapmıyoruz. Hocanın, scout ekibinin eleğinden geçtikten sonra harekete geçiyoruz. Aksilikler oldu, gecikmeler oldu. Kış sezonunda transfer zor. Kulüpler vereceği oyuncunu yerine adam koymak için 20 milyonluk oyuncuya 30 milyon Euro para istiyor. Mali tarafına bakmak lazım. Protesto olacak, kaos ortamı var diye kulübün parasını sokağa mı atalım? Beşiktaş, iki tane futbol takımının maaşını veriyor. 20'ye, 30'a yakın gönderdiğimiz ve elimizdeki oyuncuların maaşını ödüyoruz. Tüm camia inansın, Beşiktaş'ın tek bir kuruşunun ziyan olmasına müsaade etmeyeceğim. Pahalıya aldığımız oyuncu da olacak. Ederinden fazla vereceğimiz oyuncu olacak. Aldığımız hiçbir oyuncudan zarar etmeyeceğiz. 30 tane oyuncu yolladık. Benden sonrakilere bunu yaşatmayacağım. Daha tedbirli, daha seçici gidiyoruz. Bu transferleri başkası mı yaptı? Bir gecikme oldu. Sebeplerini de biliyoruz. Transfer dönemi bitince bunun değerlendirmesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var"

Serdal Adalı, Yasin Özcan transferi hariç 4 futbolcuyu daha transfer etmek istediğini aktararak, "Aksilik çıkmaz orta sahaya transfer bugün akşam (Asllani) gelecek. Planlamalarımızda 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Ayın 6'sına kadar süremiz var. Son dakikasına kadar değerlendireceğiz. Bu süreçte minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var. Buna Yasin Özcan dahil değil" şeklinde konuştu.

"Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok"

Transfer konusunda herkesin görevinin belli olduğunu ve iki başlılık gibi bir durumun bulunmadığını dile getiren Adalı, "Geçen sezon transferler iyiydi, bu sene kötüydü gibi konuşuluyor. Dün bir futbolcunun durumunu sorduk. Graff'ı aradık, bilgi aldık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi de belli. Ortada bir sorun olduğunu görmüyorum. Bu yapıyı kurarken bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Bu sezon bir şekilde Avrupa kupalarına katılacağız. Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi Beşiktaş'tır. Bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. İkinci devrede daha farklı bir Beşiktaş ortaya çıkması lazım. Umutsuz değilim Avrupa konusunda. Bir şekilde Avrupa'ya katılacağız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, planlamaları arasında kaleci transferinin olduğunu da sözlerine ekledi.

"Birlik ve beraberliği bir an önce sağlamamız gerekiyor"

Bu göreve geldiği ilk günden beri birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyleyen Serdal Adalı, "Herkes farkında, bizim tribünlerde de birlik beraberlik yok. Önce taraftarlarımızın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bizim genel olarak camiamızın en büyük sorunu birlik, beraberlik olmaması. Birileri maalesef bölüyor, parçalıyor ve yönetmeye çalışıyor. Birlik ve beraberliği yakalayamazsak 11 tane yıldız da alıp gelsem hedefimize ulaşamayız. Şampiyonluklara bakın; basın, futbolcu taraftar bir araya gelince şampiyonluk ortaya çıkmış. İstifa edelim, ne olacak, faydası olacak mı? Birlik ve beraberliği bir an önce sağlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimin derdi Beşiktaş değilse buradan uzaklaştıracağız"

Beşiktaş Başkanı Adalı, bazı eski başkanlarla iletişim halinde olduğunu da söyledi. Adalı, "Geçtiğimiz gün Fikret Orman ve Emre Kocadağ aradı. 'Moralini bozma, doğru gidiyorsunuz' dediler. Geçmişte olan, önümüze konan mali tabloyu bir şekilde düzelteceğiz. Gelecek gelirle tüm faizli borçları kapatacağız. Bizim sıkıntımız maddi değil. Kimin derdi Beşiktaş değilse buradan uzaklaştıracağız" dedi.

"Genç oyuncu transferlerine devam edeceğiz"

Göreve ilk geldikleri dönemdeki transfer planlamalarının istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Serdal Adalı, "Mali olarak yük olacak transferlerden kaçındık. Belirlediğimiz hedeflerde şaşmalar oluyor. Genç oyuncu transferlerine devam edeceğiz. Yaz sezonunda yapılan transferlerden memnunum. Jurasek de kiralıktı. Aldığımız her futbolcudan da zarar etmeyeceğiz. Bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Kış transfer döneminde transfer yapmak çok zor. Biz genç oyuncuları seçtik" cümlelerine yer verdi.

"Yaşanılanları ne çabuk unuttu camia"

Başkan Serdal Adalı, yaptıkları sermaye artışından camia içinde bekledikleri karşılığı bulamadıklarını hatırlattı. Adalı, "Kartal Yuvası'nda yüzde 30 gerideyiz forma adedinde. Onlar da katkı sağlarsa daha çabuk düzlüğe çıkarız. Yaşanılanları ne çabuk unuttu camia. Bu kadar da kredimiz olsun. 10 senede yapılamayanları yaptık. Bir şeyler ortaya koyduk. Biri gelir, öder mantığında değilim. En iyi transferi de ben yaparım. Bütçeyi bozmamaya dikkat ediyoruz. Bütçeye bağlı kalmaya çalışıyoruz. Bütçe verin, transferi bugün akşam bitiririm. Son sahibi olacağımız oyuncuyu almayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor ile herhangi bir iletişime geçilmedi"

Trabzonspor'un, Ernest Muçi'nin bonservisini almak için şu ana kadar kendileriyle iletişime geçmediklerini açıklayan siyah-beyazlıların başkanı, "Kullanmak isterlerse otururlar. Birinci hak onlarda. Kullanmazlarsa da bizim oyuncumuz gelir, bizde oynamaya devam eder" şeklinde konuştu.

"Beraber sevinen, yenilince birlikte ağlayan bir ekip istiyoruz"

Serdal Adalı, takımdaşlığı çok iyi yakaladıklarını ve bunu bozmayacak şekilde transferleri de gerçekleştireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu takımı geçtiğimiz seneyle mukayese etmek gerek. Rakiplerimizin bir tanesi kadrosunu 3, diğeri 4 senede meydana getirdi. Harcadıkları rakamlar rekordur. Son 1 aydır Antalya kampındaki havayı görünce çok mutlu oldum. Alacağımız oyuncular da buna uyum gösterecek isimler olacak. Beraber sevinen, mücadele eden, yenilince birlikte ağlayan bir ekip istiyoruz."

Başkan Adalı, aynı zamanda Serie A takımlarından Cagliari'de kiralık olarak koşturan Semih Kılıçsoy'un performansının kendisini mutlu ettiğini ve şu ana kadar İtalyan ekibinden opsiyonla ilgili bir geri dönüşün olmadığını dile getirdi.

"Bazen futbolda kısmetsizlik yapışınca devam ediyor"

Saha sonuçlardan memnun olmadığını da tekrarlayan Adalı, "2-3 tane maçı saçma sapan sebeplerden kaybetmeseydik başka bir şey konuşacaktık. Bazen futbolda kısmetsizlik yapışınca devam ediyor. 10 haftadır yenilmiyoruz. Mağlup olmamayı öğrendik. İkinci yarıda da kazanma alışkanlığını elde edersek mutlu oluruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL