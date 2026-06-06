Adalı: Hayal ettiğimiz Beşiktaş için ne gerekiyorsa harcayacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basında yer alan transfer harcamalarına ilişkin rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı oluşturabilmek için ne kadar bütçe gerekiyorsa onu kullanacağız" dedi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo İtaliano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenini Başkan Serdal Adalı da katıldı. Başkan Adalı, uzun süredir sportif başarıdan uzak kaldıklarını belirterek, bu tabloyu değiştirebilmek adına radikal kararlar almaları gerektiğini ifade etti. Adalı, "İşlevsel bir şeyleri onarmaya çalışmak yerine kökten değişiklikler yapmamız şart olmuştu. Artık Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş'taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek olan iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık. Bunlardan birincisi futbol direktörü, camiamız tarafından hep sevgiyle bahsedilmiş birisi. Beşiktaş, hem buradayken hem de Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukların temelini Önder Hocamızın görevde olduğu dönemde atıldığını düşünerek kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca da Beşiktaş'tan hep sevgiyle, saygıyla, gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye, yakından takip etmeye de devam etti. Beşiktaş'ın hedeflerini, ihtiyaçlarını, taraftar duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıların çok sevdiği bir söz var. Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı. Kendisini Beşiktaş'a yeniden hoş geldin diyerek yeni döneminde başarılar diliyorum. Daha önce temelini atarken emek verdiği şampiyonlukları bu defa da kendisiyle birlikte yaşayacağımıza cani yürekten inanıyorum. Önder hocamızla yaptığımız istişareler sonrasında beklentilerimize, hedeflerimize en uygun teknik direktör tercihini yapmak için çalışmalarımıza başladık ve Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo İtaliano ile görüşmeleri başlattık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte İtalya Serie A'da adından söz ettiren, Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı İtaliano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıları sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Biz de hocamızın arzu ettiği takım kadrosunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Bu sezon Önder hocamız ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile birlikte takımımıza gereken takviyeleri de yapıp, savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Vincenzo Italiano'ya görevinde başarılar diliyor, Beşiktaş'a hoş geldiniz diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimse duramaz"

Siyah-beyazlı camianın beklentilerini karşılamak ve taraftarı mutlu etmek adına görev yaptıklarını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş taraftarı, öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Böyle bir birlik beraberliği, böyle bir ruh halini yakaladığımız zaman da zaten başarı kendiliğinden gelir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat edeceğiz. Onlardan da takımımıza destek vermelerini, onların formalarında ter olmasını istiyoruz. Bütün Beşiktaşlıların kombineleriyle, formalarıyla stadımızda, tribünlerde yerlerini almalarını bekliyoruz. Ben de artık camiamı inanmış, bütünleşmiş ve yolun sonunda başarmış olarak görmek istiyorum. Tek vücut olmuş, elini değil, gövdesini taşın altına koymuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız"

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer bütçesine ilişkin belirlenen rakam hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, "Bu konuşulan rakamlarda bir yanlış anlaşılma var ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bunu herkes bilsin. Rakamlar hani öyle telaffuz edilen rakamlar, doğru rakamlar değil. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya da hem teknik ekibin hem hocanın istediği ihtiyaç duyulan futbolcu kimse onu alıp geleceğiz. Bu arada Önder Hoca, Rıdvan'la ilgili, Ersin'le ilgili deyince bugün Rıdvan'ın bir hayırlı işi var" diye konuştu.

"Bu ekibin başarılı olması için elimizden ne gelirse yapacağız"

İtaliano ile yapılan görüşmelerin nasıl ilerlediğine ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Adalı,, "İki gün önce gittim. Gittiğimde Önder Hoca gerekeni söylemiş, konuşmuş. Koçta Beşiktaş'ı anlamış, ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. İlk gördüğümde de çok açık söyleyeyim bugün bir iki arkadaşla sarıldı. Bence Beşiktaş hocasını buldu. İnşallah çok başarılı olacak. Çok inanarak söylüyorum. Tabi demin de söylediğim gibi eksik noktalarımız var. Bu takım kötü bir takım değil ama eksik noktaları olan bir takım. Beşiktaş yönetimi olarak el birliğiyle tespit ettikçe bu eksik noktaları tamamlayacağız ve bu ekibin başarılı olması için elimizden ne gelirse yapacağız" cümlelerine yer verdi.

"Hoca, kimseyi yarı yolda bırakıp gidecek karakterde biri değil"

Vincenzo Italiano'nun başarılı olması halinde sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise Başkan Adalı, "Bu sene bir başarılı olsun. Nihayetinde iki senelik bir kontratı var. Hoca, kimseyi yarı yolda bırakıp gidecek karakterde biri değil. İnşallah bu sene başarılı olsun. Gelecek sene bakarız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı