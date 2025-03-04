Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum Programı'nda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Adalı, kendisinden önceki başkan Hasan Arat'ın dönemi için olay yaratacak sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"

"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi.

"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"

Genel müdürünüzün, CEO'nuzun haberi yok muydu dedim. 'Seçil nasıl oldu bu iş' dedim. Işıklandırmada ve membran ihalesinde, satın almada teklif alınır, ihale yapılır falan... Nisan ayına kadar ihaleler yapılmış, nisan ayından sonra ne teklif alma ne ihale... O şekilde geldiğimiz noktaya kadar gelmiş. Nisan ayından sonra ihale yok. Genel sekreterimiz görüşmüş, pazarlık yapmış. Kontrat aşamasında profesyonellerin haberi olmuş. Bununla ilgili iç denetim mekanizması var, onlardan da bir uyarı gelmiş aslında. 'Bu şekilde satın alma olmaz, yanlış yapıyorsunuz' denmiş. İki teklif, üç teklif alırsın. Gazeteye ilanı olur, TV'den ilanı olur. O noktadan sonra zaten denetim kurulunun başladığı bir şey vardı, çalışma vardı. İç denetim ekibini devreye soktuk. Her iki gelen raporda da... Membran hadisesinde de teklif veren firmanın teklifi yok ortada. Membran dediğimiz stadın tavanı. Daha düşük olan teklif, satın alma profesyonel ekibinden saklanmış. Raporlarda var. Bu noktadan sonra Savcılığa gitmemek ortak olmak olacaktı. Verdik. Bundan sonrası yargının hadisesi. Çok da üstünde de indirip kaldırmayı doğru buluyorum. Türk adaletine her zaman güveniriz. Bundan sonraki hadise savcılıkta.

"BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"

7 milyarın 3.5 milyar lirası... İşin ilginç olanı... Ne söylediysek o zaman, bu para şu şekilde yanlış harcanmış, futbolun içinde karmaşa filan. Göreve gelirken ne söylediysek kucağımızda bulduk. Dışarıdan görebildiğimiz şeyler, seçim zamanında. Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa.

HACKER SALDIRISI: DOSYALAR YOK

Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş. Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek.

"FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"

Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz.

"İNTİHAR EDERDİM"

Ayrıca Adalı, Candaş Tolga Işık'ın "Sizin hakkınızda Hasan Arat'ın hakkında çıkan söylentiler gibi söylentiler çıksa ne yapardınız?" sorusuna "İntihar ederdim" yanıtını verdi.