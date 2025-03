Serdal Adalı'dan divan kurulu toplantısına damga vuran hareket

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Hasan Arat'a ihraç talebiyle düzenledi.

TAKIMA NAZAR DEĞMESİN DİYE TAHTAYA VURDU

Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, galibiyet serisine nazar değmesin diye tahtaya vurdu.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

2 gün sonra Beşiktaşımız'ın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir.

Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Mali durumla ilgili raporları zamanında görmek isterdik. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik, söylemek istediğim bazı şeyleri ifade etmek isterim. Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var derdim. Bu yüzden seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.

Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün görevden alınmasıyla ortaya çıktı. Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı bir gün daha bu dönemin eşbaşkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Yönetilemeyen, borç sarmalında bir Beşiktaş olacaktı. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil iki kez düşünecek.

"BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK"

Biz tarihimizin en zor koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz dönemde görevi aldık. Kulübe geldiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tabloyla karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları bozulmuştu. Sporcularımızda ve profesyonel kadrolarda kafa karışıklığı, aidiyet sıkıntısı vardı. Bazı konulardan camiamızın haberdar olması lazım. Israrla söylemek ve hatırlatmak görevimiz. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bütçe planlaması yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak ve açığa çıkarmak için çalışıyor.

Sevgili Hüseyin Yücel aramızda. Ona sorsam, eminim ki 'Raporlardan haberim yoktur' diyecek. Olmadığına da inanıyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın. İlk işimiz, 31 Aralık 2024'ten itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. RSM adlı bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALMIŞLAR"

13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışı yaşadığımız dönemi geride bıraktık. Buna karşılık, önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar.

Futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların takibi yapılıyor. Yeri zamanı gelince açıklayacağız. Ödemelerin çoğu, önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Futbol A takım özelinde Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon euro, 2 milyara yakın. Amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbolda zarar 88 milyona çıkmış. Voleybol branşımız 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarda kaydadeğer bir başarı olmamış. Altyapılarda ise zarar 739 milyon TL'ye ulaşmış. Bu taraflarda da olan olmuş.

Fahis¸ bedelli ve ihalesiz alımlar var. En c¸ok dikkat c¸eken iki nokta, stadyum ıs¸ıklandırmaları ve c¸atı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve ic¸ denetim ekibimizin belirledigˆi dosyaları, savcılıgˆa teslim ettik. Hukuki su¨reci bas¸lattık. Birilerini hedef haline getirmek, to¨hmet altında bırakmak degˆildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılıgˆın is¸idir. Yu¨ce Tu¨rk yargısına gu¨venimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Bes¸iktas¸'ın her kurus¸una sahip c¸ıkmaktır. Taviz vermeyecegˆiz, geregˆini yapacagˆız.

Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık.

Biz konuların üzerine gittikçe camia içinden, farklı yerlerden yarı tehdit yarı telkin çabalarla karşılaşıyoruz. Bize, 'Mayıs'ta seçim var, bu konunun üzerine gitmeyin' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin' diyenler oldu. Değerli büyüklerim, sevgili divan kurulu üyelerimiz... Burası, Beşiktaş Jimnastik Kulübü! 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta! Şahıslardan çok daha önemlidir. Biz gördüğümüz her yanlışın, her aksiliğin üstüne sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işini layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay sonra yeni seçim olması bizi durdurmayacak. Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne Beşiktaş davamdan hiç kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Özgürlüğümü feda ettim. Bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden korkmam. Tarihin en zor döneminde ekibimle bu göreve talip oldum. Bekleyelim, işler rayına girsin sonra geliriz demedim. Burası Beşiktaş, çok daha kötü duruma düşsün, öyle ortaya çıkayım demedim. Ne zaman ihtiyaç olsa ben ve arkadaşlarım göreve talip oldum.

Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. Hepiniz bilin! Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha yapmamız gerekiyor.

"MAYIS AYINA KADAR BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKACAĞIZ"

Ahmet Nur Çebi'nin de isteğiyle, kendisinin başkan olduğu 4 yılı da denetleme kararı aldık. Şu bir gerçek; istediğimiz seviyeye gelmemiz için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Arroyo ve Ricardo transferleri için Beşiktaş'ın kasasından para çıkmaması adına çaba sarf ediyoruz.

Henüz 15 günlük bir yönetimken istifa diye bir kampanya başlatıldı, ara transferin ilk haftasında transferler nerede diye bir kampanya başlatıldı. Bilin ki bu dönemlerde kulüp içinde bir şeyler bulmuşuzdur.

Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha ödememiz var. Biz bu durumu bilerek aday olduk, öyle seçildik. Bu durum bir süre daha böyle devam etmek zorunda. Mali açıdan düze çıkmamızın tek bir yolu, gayrimenkul projelerini üretmemizdir. Maalesef gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz.