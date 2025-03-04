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Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı canlı yayınca Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye dilekçe verdiklerini söyledi. Adalı, ''Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Adalı, yabancı hakemin yöneteceği Beşiktaş maçını açıkladı.

"GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEMLE OYNAYACAĞIZ"

Yabancı hakem konusuyla ilgili konuşan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

  • Beşiktaş'ın maçlarını yabancı hakem yönetsin ister misiniz?

"Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Söylediğimin ertesi sabahı TFF'ye dilekçe verdik resmen. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız.

YAPI SÖZLERİ

  • Futbolda yapı var mı?

Gözle görülür olmamakla birlikte var da diyemem yok da diyemem, ters giden bir şeyler var. Hak edenin kazandığı bir yapı yok. Ters giden bir şeyler var. Ters giden bir şeyler olmasa durum bu halde olmaz. Hakemlerden kaynaklanan, MHK'den kaynaklanan zaman zaman...

"FANTEZİ OLUR"

  • Tüm sezonun yabancı hakemle yönetilmesini ister misiniz?

Fantezi olur. Nasıl baş edecek bu işle TFF! "Baş edemeyiz ya. Koskoca Türkiye'de, eğer TFF bu hakem işini MHK ile beraber halledemiyorsa başka bir aksilik var. Kaldı ki kaliteli hakemlerimiz var. 2010 mu 2011 ben söyledim, imha ettiler beni. Üstünden 14-15 sene geçmiş. Zaman zaman hakemlerimiz, büyük camiaların, sosyal medyanın, medyanın etkisinde kalıyor. Zaman zaman çok kötü yönetimler oluyor. Göz göre göre hakkın, ben kendimden Beşiktaş'tan bahsedeyim, hakkımızın yendiği çok maç var.

"KEŞKE TÜRK HAKEMLER HATASIZ YÖNETSE"

  • Türk hakemlere güveniyoruz diyorsunuz, derbilere yabancı istiyorsunuz. Çelişki değil mi bu?

Kapı açıldı diye diyorum. Keşke Türk hakemler hatasız yönetse..."

Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

GS eğer yine kazanırsa bu sefer neyi bahane edeceksiniz bakalım, "hakem solskjaer olmalı yardımcısı da bjk başkanı olmalı yoksa u19 la çıkarız" diyip febe gibi bu sefer de bu şekilde mi ağlayacaksınız? ;)

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