Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Oldu

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, duydukları güvenden dolayı genel kurul üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde istikrar vurgusu yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından başkan Serdal Adalı, kürsüde genel kurul üyelerine seslendi.

Sözlerine ailesine teşekkür ederek başlayan Adalı, "Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize desteklerini her gün daha fazla hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunarım. Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen, fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, birlikte hizmet edeceği yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, "Bugün kulübümüzün sicil kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçimlerinde yarışan herkesi teker teker tebrik ediyor, kazananlara görevlerinde başarılar diliyorum. Sadece 4,5 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına 'istikrar' dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz." diye konuştu.

"Siyah beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

Siyah-beyazlı kulübün istikrar dönemine girdiğinin altını çizen Adalı, "Bugün 11 Mayıs 2025. Beşiktaş'ımız bu tarihten itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik dileğinde bulunan Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var: siyah beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir. En büyük Beşiktaş." diyerek konuşmasını tamamladı.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı sonunda toplu şekilde basın mensuplarına görüntü verdi.