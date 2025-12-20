Haberler

Serbest kalan Sadettin Saran soluğu Fenerbahçe'nin maçında aldı
Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılığa ifade veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest kalmasının hemen ardından Eyüpspor maçını izlemek üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıktı.

  • Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etmek ve kullanılmasına imkan sağlamak suçlarından soruşturma kapsamında ifade verdi.
  • Sadettin Saran, adli kontrol tedbiri kararıyla serbest kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

ADALET SARAYI'NDA İFADE VERDİ

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

FENERBAHÇE MAÇINA GİTTİ

Sadettin Saran, serbest kalmasının hemen ardından Eyüpspor maçını izlemek üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıktı.

500

