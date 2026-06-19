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Serbest dalışta 4 ayda iki madalya kazanan gencin hedefi milli takım

Serbest dalışta 4 ayda iki madalya kazanan gencin hedefi milli takım
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Tekirdağ'da 25 yaşındaki Taygun Özel, 4 ay önce başladığı serbest dalışta Türkiye Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı. Hedefini milli takım forması giymek olarak belirleyen Özel, antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da yaşayan 25 yaşındaki Taygun Özel, yaklaşık 4 ay önce başladığı serbest dalışta elde ettiği iki Türkiye derecesinin ardından milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzeninin yönlendirmesiyle serbest dalış sporuna başlayan Özel, antrenör Sertan Aydın eşliğinde yoğun bir antrenman programıyla kısa sürede kendini geliştirdi.

Nisan ayında ilk kez resmi bir müsabakaya katılan Özel, Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Özel, kısa sürede önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nın kendisi için verimli geçtiğini belirten Özel, "Yaklaşık 4 aydır serbest dalış yapıyorum. Kısa sürede sıkı çalışarak iki derece elde ettim. Bundan sonra da aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Daha önce yamaç paraşütünde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu ifade eden Özel, şimdi hedefinin milli takım formasını giymek ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti.

Antrenör Sertan Aydın ise sporcusunun kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini belirterek, ilk yarışmasında iki madalya kazanmasının gelecek adına önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Aydın, düzenli çalışmalarla Özel'in daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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