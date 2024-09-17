Üye Girişi
Haberler

Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci'ye Taziye Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, vefat eden eski başkan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş, Ekinci'nin kulübe sağladığı katkıları ve centilmenliğini vurgulayarak, onun mirasının her zaman hatırlanacağını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam vefat eden eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş, Ekinci'nin vizyon ve misyonuyla Trabzonspor'un sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirdiğini belirterek, "Şamil Ekinci centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam yaşamını yitiren eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş Ekinci'nin, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla bordo-mavili kulübün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kulübümüzün en parlak günlerinin mimarlarından, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin vefatı tüm camiamızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Kırşehir'den gelip Trabzon'a yerleşen ve burada bir iş adamı olarak hayatını sürdüren Şamil Ekinci, Trabzonspor'un sadece bir şehir takımı olmadığının, aksine Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir sevgi ve bağlılık zinciri olduğunun en somut kanıtıdır. 1969 yılında kulübümüzde önce yöneticilik daha sonra ise başkanlık yapmaya başlayan ve bu görevleri uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde yürüten Ekinci, yöneticilik kariyeri sonrasında da Trabzonspor'u her zaman kalbinde taşımış bir değerdi. Şamil Ekinci, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı. Daha önce de belirttiğim gibi, bana göre Şamil Ekinci, kendim de dahil olmak üzere, en iyi Trabzonsporludan daha Trabzonsporlu biriydi. Trabzon şehrini benimseyen, onunla yaşayan ve hayatını bu şehir ve kulüp ile birleştiren bir isimdi. Trabzonspor, sadece Trabzon'un veya Karadeniz Bölgesi'nin değil, Anadolu'nun ruhunu yansıtan bir kulüptür. Şamil Ekinci de bu Anadolu ruhunun kulübümüzdeki en önemli temsilcilerinden biriydi. Onun mirası ve bıraktığı izler, Trabzonspor'un tarihinde her zaman hatırlanacak ve yaşatılacaktır. Şimdi kökü mazide olan bir geleceği inşa edeceğiz ki Şamil başkan ve bu kulüp için büyük fedakarlıklarda bulunan diğer değerlerimiz huzur içinde uyusunlar. Şamil Ekinci başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şamil Ekinci Trabzonspor Şenol Güneş Trabzon Futbol Ekinci Güneş Yaşam Spor

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });