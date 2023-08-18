Şenol Güneş : Gelen yeni oyuncuların takıma katkısını bekliyorum

"Alınan her oyuncudan memnunuz"

"Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur"

Adrian Mutu: Her şeye rağmen turu geçmek için mücadele etmek için buraya gelmiştik

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek Play-Off turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Rövanş maçında mağlubiyetten gelip kazandık. Sezon başı olduğu için oyunculardan istenen performans yakalanmayabilir. İlk maçta rakibi çıkarmadan goller bulduk. Sonra topu rakibe verdik, üstünlüğü onlara vermiştik. Burada da iyi başladık. Rakibin ilk pozisyonunda golü yedik. Bizim eksi tarafımızdı" dedi.

"GENÇ OYUNCULARIMIZ DAHA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLLER"

Neftçi Bakü'yü tebrik ederek sözlerine devam eden Güneş, şunları kaydetti:

"Rakibin hücuma yönelik iyi oyuncuları var. Oynamasına izin verirseniz iyi oynayan oyuncuları vardı. Genç oyuncularımız daha istenilen seviyede değiller. İyi oynadılar, fiziksel olarak iyiydiler. Eksikleri de vardı. Dinamo Kiev maçına bakacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım ki rakibimizi yenip turu geçeriz. Üç günde bir maç oynayacağız. Rotasyon da yapmak istiyorum. Gelen yeni oyuncuların takıma katkısını bekliyorum. Onları toparlamak gerek. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Memnunuz, iyi bir sonuç, kazanarak gidiyoruz."

"ALINAN HER OYUNCUDAN MEMNUNUZ"

Sezon başında oyuncuları eleştirmenin doğru olmadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Alınan her oyuncudan memnunuz. Burada olmayan oyuncular takım oyunu içinde farklı veri verebilir. Dar kadroda olan oyuncular Almanya'da takımla iyi çalıştı. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Oyuncular arasında bir dalgalanma var. Rebic şu an için düşüncemin gerisinde. Oyuncunun kalitesini, karakterini tartışmaya gerek yok. Olumsuz bir oyuncu performansımız yok" diye konuştu.

"MULEKA İKİNCİ YARIDA İYİYDİ"

Şenol Güneş, takım olarak hücum ve savunmayı iyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Geriye de düşebiliriz. Başlangıç olarak iyiydik. Baskılı oynamak iyiydi. Karşılığı olarak hücumda daha fazla pozisyon üretmeliydik. Rakibin ilk çıkışında gol yememeliydik. Kalite farkı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Jackson Muleka'nın performansıyla ilgili bir soruya cevap veren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Muleka'nın kaçırdığı gol var. Daha zorunda ise golü attı. Benim için önemli olan yeteneklerini, fizik gücünü sahada doğru kullanması. Muleka ikinci yarıda iyiydi."

"MAAŞLAR ÖDENMEZSE CAMİALARIN İŞİ ZOR OLUR"

Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana ödemelerin zamanında yapıldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alıp, uygulanabilmesi gerekir. Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. Bu dengeler bozulduğu zaman futbol oynanmaz. 'Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende' diyorum hep. Ekonomik sıkıntılar da var ama herkes para dağıtıyor gibi Arap ülkelerinin de etkisi var."

Öte yandan Güneş, takımdan gidenlerin olabileceğini ve kadroya bir stoper daha katmak istediklerini aktardı.

MUTU: MAÇIN 55 DAKİKASINDA İYİ OYNADIK

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi. Mutu, 3-1'lik ilk maçın ardından rövanşa kazanmak için çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın 55 dakikasında iyi oynadık. Ancak Avrupa Konferans Ligi'nin dışında kaldık. Bugün sahaya kazanmak için çıkmıştık. Futbol anlayışımız bu. Elimizden geleni yaptık. Sakatlarımız vardı. Sahada iyi bir karakter ortaya koyduk. Beşiktaş'ın kulübesinde 12 oyuncu vardı, bizim ise 5 oyuncu vardı. Her şeye rağmen turu geçmek için mücadele etmek için buraya gelmiştik. İkinci yarının ortalarında fiziksel olarak oyundan düşmeler oldu. Çok fazla yolculuk yaptık, zorlu maçlara çıktı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız."